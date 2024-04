Venezia a pagamento - ticket di cinque euro per visitarla il 25 aprile

(Di mercoledì 24 aprile 2024)con il biglietto, come al cinema, o al luna park. Iperbole? No, per i detrattori deld’ingresso; assolutamente sì per chi, come il Comune, le ha provate tutte negli anni per individuare il modo in cui gestire le ondate di turisti che calano sulla città appena inizia la bella stagione. A due giorni dal via – la sperimentazione inizierà il 25– è difficile capire come andrà. Sicuramente non mancheranno le manifestazioni di protesta. L’Arci Veneto distribuirà ai turisti un "passaporto" simbolico anziché il, per evidenziare i profili "di dubbia legittimità costituzionale" della norma varata dal Comune.

