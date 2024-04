Varese - bimba ricoverata e curata | la toccante lettera di ringraziamento ai volontari dell’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La piccola Alice, 8 anni, è stataalcune settimane all’ospedale Del Ponte a, ie l’educatrice dell’associazione Il Ponte del Sorriso sono stati di grande sostegno per lei e la sua famiglia nell’affrontare il delicato momento del ricovero. Alle dimissioni, Alice e i genitori hanno voluto ringraziare lasciando in dono alcuni kit di confezionamento di braccialetti per la sala giochi ed una. “Vorremmo ringraziarvi di cuore per aver alleggerito questa breve ed intensa esperienza di ricovero ospedaliero. La sala giochi e la vostra presenza sono stati una boccata di quotidianità, uno spazio leggero, un tempo piacevole dentro l’ospedale ma non in ospedale. Abbiamo visto in Alice la gioia di partecipare alle vostre proposte e di vivere quel luogo così bello e ...