Vanessa Collini - storica collaboratrice di Maria De Filippi | Ecco perché nel mio cellulare l’ho registrata come La Belva Quando le cose vanno come a Maria non piace può capitare che…

(Di mercoledì 24 aprile 2024)Sermoneta, autrice televisiva che ha collaborato conDeper quasi 28 anni, ha rivelato di aver partecipato alle prime puntate di famosi programmi televisivi italiani“Uomini e donne“, “C’è posta per te“, “Amici” e “Temptation Island“. Queste esperienze fanno parte del suo lungo percorso professionale accanto aDe, durato dal 1993 al 2020. Recentemente, ha pubblicato il suo libro intitolato “Figli di“, in cui ha ripercorso le emozioni e gli eventi vissuti durante la sua carriera televisiva. TvBlog ha intervistato l’autrice televisiva. Alla domanda riguardo alla scelta del titolo del libro,ha risposto: Il ...

Le due reali, legate tra loro anche perché parenti, indossano una serie di outfit molto rappresentativi del loro stile per gli impegni del giorno mentre per il banchetto al castello sfoderano abiti e gioielli da favola. Elegantissime entrambe, ognuna a modo suo (vanityfair)

"Ha avuto Come una visione". Sessant'anni fa nasceva il prodotto dolciario italiano forse più famoso al mondo. Maria Franca Fissolo , vedova dell'inventore Michele Ferrero , racconta Come si è arrivati a quel nome .Continua a leggere (fanpage)

Flirt Tina Cipollari-Giucas Casella L’opinionista dice la sua a UeD - Dopo le dichiarazioni di Giucas Casella su Nuovo, maria De Filippi apre Uomini e Donne chiedendo a Tina Cipollari del presunto flirt.gossipetv

maria De Filippi, dopo anni viene a galla la verità: “A volte ci urlava contro” - maria De Filippi è solita urlare contro gli autori: il retroscena sulla conduttrice maria De Filippi è tra le conduttrici più amate ...televisionando

“Non era propaganda, ma una riflessione sulla Costituzione”. Liceo di Livorno sotto accusa della destra difende la lezione sui migranti - Per il collegio docenti del Liceo Enriques di Livorno, l’incontro degli studenti con Tommaso Stella del 16 aprile scorso è stato un’occasione per riflettere sui valori della Costituzione. Un modo per ...ilfattoquotidiano