(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una donna di 71 anni è andata ine ha perso iunma, grazie al pronto intervento di alcuni sanitarisul posto e l'arrivo del 118, la vicenda si è conclusa in modo positivo. È successo a in provincia di Rimini. In un post su Facebook la signora ha ringraziato i soccorritori.

Va in shock anafilattico e perde i sensi durante un concerto: i medici presenti in sala le salvano la vita - Una donna di 71 anni è andata in shock anafilattico e ha perso i sensi durante un concerto ma, grazie al pronto intervento di alcuni sanitari presenti ...fanpage

Ha uno shock anafilattico al concerto: salvata ex insegnante - Su facebook ha espresso la sua gratitudine per il tempestivo intervento e la professionalità del personale medico ...altarimini

Choc anafilattico al concerto, l’ex prof: “Io, salva per miracolo” - Valdivia Sammarini si è sentita male per un boccone di formaggio mentre stava assistendo al ’Candelight’ a Poggio Torriana. "Tra il pubblico si trovavano dei medici senza i quali ora non sarei qui" ...ilrestodelcarlino