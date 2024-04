Usare l’AI per alterare l’espressione del volto è un’aggravante

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nel corso della presentazione della relazione annuale 2023 al Parlamento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, non si poteva non parlare dell’approvazione, in Consiglio dei Ministri, dello schema di ddl sul. Perché già oggi, le minacce alla sicurezza informatica fanno rima con i nuovi strumenti di intelligenza artificiale e nell’immediato futuro potrebbero esserci effetti ancora più ampi e devastanti. Nel corso della conferenza stampa, ha preso la parola il Sottosegretario, con delega proprio alla cybersicurezza, Alfredo Mantovano, che ha spiegato alcuni dettagli molto interessanti relativi a questo disegno di legge. LEGGI ANCHE > Il ruolo che il decreto sull’intelligenza artificiale ha previsto per l’ACN Se il Ministro della Giustizia Nordio, nella giornata di ieri, ha parlato delle pene per chi «arreca danno» utilizzando strumenti di intelligenza ...

Giulio Deangeli è l’op posto del cervello in fuga. O almeno lui non intende esserlo: 29 anni , quattro lauree , di cui una in medicina, un master di secondo livello, volontariato, una non profit in via di formazione e attualmente ricercatore a Cambridge. E’ stato uno dei relatori del panel ... (ilfattoquotidiano)

Seguendo le indicazioni dell’European Medicines Agency l’Agenzia Italiana del Farmaco vieta l’uso di alcuni farmaci per diversi pazienti. Il raffreddore e la congestione nasale non si devono curare assumendo determinati medicinali. I prodotti con pseudoefedrina sono sconsigliati, vediamo per ... (informazioneoggi)

Quella voglia di politica tra i giovani della Basilicata, con il record di astensionismo: ... non dovrebbero usare i social nel modo in cui lo fanno. Usano un ... Usano un linguaggio che non è quello diretto ai giovani. Ci ... Lui mi ha spinto a fer l'esperienza, ma avrei voluto che non ci fosse ...

Bonus giovani 2024, a chi spetta e come ottenere fino a mille euro: ... come si richiede, come generare i buoni e usare la Carta Cultura Per ottenere i voucher da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi legati alla cultura bisogna accedere al portale dedicato ai ...