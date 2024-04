Usa -ok Congresso aiuti a Kiev e Israele

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 7.00 Ilamericano ha adottato un pacchetto per 95 mld di dollari dimilitari ed economici per l'Ucraina, risultato di mesi di negoziati tesi e complessi. Il piano,che comprende anche fondi pere Taiwan, ha ricevuto sostegno schiacciante al Senato,dopo la precedente adozione alla Camera. "Ilha risposto alla chiamata della storia", ha detto il presidente Biden.I fondi sono il risultato di mesi di negoziati molto aspri,dei viaggi del presidente ucraino Zelensky a Washington e delle pressioni degli alleati.

Con una solida maggioranza, il Congresso americano ha approva to il pacchetto di aiuti militari per gli alleati all'estero da 95 miliardi di dollari. La legge include 60 miliardi di dollari per Kyiv (di cui 10 miliardi in prestito fino al 2026); 26 miliardi di dollari per Israele e aiuti umanitari ... (ilfoglio)

Era passato oltre un anno dall’ultimo grande pacchetto di aiuti per l’Ucraina . La Casa Bianca aveva chiesto più volte al Congresso di agire, ma i repubblicani, che controllano la Camera dei Deputati, erano attenti a non andare contro l’opposizione tra la base del partito, e in particolare del ... (ilgiornaleditalia)

Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi e laboriosi. Il piano - che comprende anche fondi per Israele, Taiwan e un ultimatum a TikTok - ha ricevuto un sostegno schiacciante al Senato. ... (quotidiano)

Guerra Ucraina Russia, ok del congresso Usa a pacchetto aiuti. Zelensky: “Vitale". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, ok del congresso Usa a pacchetto aiuti. Zelensky: “Vitale'. LIVE ...tg24.sky

Guerra ultime notizie. Ok Senato Usa a pacchetto di aiuti per Ucraina e Israele: 95 miliardi in tutto - Il Senato ha dato il via libera con 79 voti a favore e 18 contrari ai tanto attesi aiuti, non solo militari, destinati a Ucraina e Israele. Il pacchetto di 95 miliardi comprende dotazioni anche per Ta ...ilsole24ore

Ucraina: Usa preparano invio immediato di armi per 1 mld dollari: tutti i missili per Kiev - Via libera a missili antiaereo Stinger, munizioni per sistemi missilistici di artiglieria, anticarro, Javelin e altre armi che "possono essere subito utilizzate sul campo": i missili che possono colpi ...rainews