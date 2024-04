Usa e Uk sbloccano le forniture di armi a Kiev | ecco cosa riceverà e perché la controffensiva ucraina rimane un miraggio – L’analisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo mesi di impasse al Congresso americano, il nuovo pacchetto di aiuti militari arriverà a. Dopo mesi di scontri tra i Repubblicani e Democratici, il nodo gordiano finalmente è stato sciolto: gli ucraini riceveranno nuovi armamenti con i quali ritentare una nuova offensiva contro i russi. Il pacchetto d’aiuti ammonta a circa 60 miliardi di dollari. Immediatamente, secondo quanto riportato dalla stampa americana, arriveranno ini primi sistemi missilistici superficie-aria MIM-104A/D Patriot forniti dalla Grecia che, a sua volta,una fornitura americana di sistemi più moderni e l’assicurazione che non verrà attaccata dalla Turchia. Non solo, però, questenon sono probabilmente in grado di dare il via a una nuova offensiva, ma rischiano di essere solo un modo di guadagnare tempo di fronte alla ...