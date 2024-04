Usa approvano piano da 95 miliardi di dollari | 61 in aiuti a Ucraina

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (askanews) – Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto dimilitari ed economici per l’, pari a 61di, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi e laboriosi. Ildiapprovato, per complessivi 95di, comprende anche fondi per Israele e Taiwan, nonché un vero e proprio ultimatum sulla diffusione di TikTok in Usa, ed ha ricevuto un sostegno schiacciante al Senato. “Finalmente, finalmente, finalmente. Stasera, dopo più di sei mesi di duro lavoro e molti colpi di scena, l’America manda un messaggio al mondo intero: non vi volteremo le spalle”, ha esultato il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer. Joe Biden ha promesso di promulgare questo testo, ...

