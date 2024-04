Usa - 61 miliardi all’Ucraina Biden | Armi già da questa settimana Zelensk | Aiuto vitale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 aprile 2024 – Approvato dal Congresso americano un enorme pacchetto di aiuti militari ed economici per l’Ucraina: 61di dollari, risultato di negoziati estremamente tesi e laboriosi. “Firmerò questo disegno di legge domani (oggi in Italia), gli Usa inizieranno ad inviaree attrezzature”, ha annunciato Joe. Ey risponde: “Sono grato:per l'Ucraina”. Segui la diretta qui sotto

(Adnkronos) – La Camera dei Rappresentanti di Washington ha votato a favore del pacchetto – Ukraine Security Supplemental Appropriations Act – che contiene aiuti per 60,8 miliardi di dollari a favore dell'Ucraina. Il provvedimento è stato approva to con 311 voti a favore contro 112. I sostenitori ... (webmagazine24)

Dopo uno stallo durato mesi, la Camera statunitense ha approvato un maxi-pacchetto di aiuti per l’Ucraina dal valore di poco più di 60,8 miliardi di dollari. Ora che è arrivato il via libera della Camera, mancano solo il voto del Senato (che salvo sorprese dovrebbe approvare il disegno di legge) ... (open.online)

Ucraina, Congresso Usa approva pacchetto aiuti. Biden: "Armi a Kiev già questa settimana": ...per l'Ucraina, oltre 26 miliardi di dollari per Israele e più di 8 miliardi di dollari per l'Indo - Pacifico. I primi tre progetti di legge sono molto simili al pacchetto approvato dal Senato all'...

Usa, approvata dal Senato la legge che potrebbe vietare TikTok: La misura concede, infatti, sei mesi all'azienda cinese ByteDance ...misura è contenuta nel pacchetto di aiuti esteri da 95 miliardi ... inclusa l'assistenza militare a Ucraina, Israele e Taiwan, che ...