Uretrocistoscopia | a cosa serve - svolgimento dell’esame

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’è un esame endoscopico che permette di visualizzare le pareti interne della vescica e dell’uretra. Si tratta di una procedura eseguita a livello ambulatoriale. Grazie all’utilizzo di un apposito strumento chiamato cistoscopio, la tecnica è mininvasiva ed è generalmente eseguita in anestesia locale, sebbene talvolta la percezione di fastidio possa essere intensa. Questo test è essenziale per diagnosticare e trattare malattie che colpiscono la vescica e l’uretra, come infezioni alle vie urinarie, cistiti, calcoli renali, iperplasie prostatiche o tumori. Cos’è l’e come si esegue L’è una procedura diagnostica finalizzata all’esplorazione visiva delle pareti interne dell’uretra e della vescica al fine di individuare patologie a carico delle vie urinarie; inoltre, la possibilità di ...