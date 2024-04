Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 24 04 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il divario temporale tra le registrazioni e la messa in onda diè spesso eccessivo, tanto da farti perdere il gusto di ciò che stai vedendo perché già sai cosa succederà dopo, ma mai come oggi ho ringraziato il cielo di conoscere l’epilogo di quello che stava accadendo in quello studio perché non avrei assaporato lo stesso piacere sadico di fronte a certe scene patetiche e non avrei avvertito la medesima goduria mentre udivo certe clamorose fregnacce. Cioè, ovviamente non avrei creduto neppure ad una parola di Mario Cusitore lo stesso. Che dopo tutto quello che è uscito sul suo conto in sei mesi che sta lì giusto uno come Gianni Sperti può ancora dargli la buona fede e affannarsi pur di difenderlo anche davanti all’evidenza, stellina. Voglio dire, il giorno della segnalazione casualmente coincideva, la location pure, solo l’opinionista ...