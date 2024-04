(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nella puntata di, in onda oggi su Canale5, scoppia il B&B-: una nuovasumette in pericolo il trono di Ida Platano. Ecco cosa è successo!

Ciao belli miei, come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po’ così così… Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono onorata e grata. Di cuore vi ... (isaechia)

Ida Platano è tornata sui social dopo le clamorose anticipazioni della registrazione di ieri , dedicando un messaggio ai suoi fan: Ciao belli miei, come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po’ così così… Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che ... (isaechia)

uomini e donne, è scoppiato il B&B-gate: Mario Cusitore di nuovo al centro di una segnalazione! [VIDEO] - Nella puntata di uomini e donne, in onda oggi su Canale5, scoppia il B&B-gate: una nuova segnalazione su Mario Cusitore mette in pericolo il trono di Ida Platano. Ecco cosa è successo!comingsoon

Piantedosi, subito ok a ddl per tutelare forze di polizia - Lo dobbiamo alle donne e uomini in divisa che, per adempiere ai loro doveri e per garantire i nostri diritti, sono quotidianamente esposti ad aggressioni, minacce e violenze messe in atto da chi ha ...ansa

Atlete trans svantaggiate rispetto a quelle cisgender, i risultati di uno studio - Inadeguato utilizzare gli atleti maschi cisgender come parametri di riferimento per le atlete transgender, ma serviranno ancora altre ricerche per convalidare i risultati dello studio.gay