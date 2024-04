Uomini e Donne - colpo di scena al trono di Ida Platano | cos’è successo

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 24 Aprile di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure da PC e smartphone? Nessun problema, in questo articolo trovate tutto quello da sapere su come e dove ri vedere Uomini e Donne . Prendete nota delle info ... (tutto.tv)

Pierpaolo Siano ha deciso di auto eliminarsi durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne del 23 aprile 2024, una volta terminate le riprese un fan l’ha incontrato in stazione e l’ha fermato per chiedergli se fosse davvero finita con Ida Platano : la risposta del corteggiatore non ... (anticipazionitv)

uomini che non trovano le cose: non è pigrizia (ma biologia) - La storia che gli uomini non trovano le cose per pigrizia può finire qui: a loro manca la visione periferica (che si sviluppa a causa di circostanze esterne) ...alfemminile

uomini e donne, la corteggiatrice Marika insultata in diretta: disagio per quella frase sul bacio - È bastata una frase pronunciata tra due ragazze nel corso di uomini e donne per gettare il caos sul programma, per via del bacio scambiato tra Marika Abbonato e Daniele Paudice. Quello ...ilmattino

uomini e donne, Sergio irriconoscibile dopo l’addio a Ida: eccolo oggi, nuovo look - Sergio Berni, ex corteggiatore di uomini e donne, irriconoscibile dopo l'addio a Ida Platano: look rivoluzionato. I fan approvano ...abruzzo.cityrumors