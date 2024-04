Università - Gesualdo Fism | Nettamente contrari a stop al numero chiuso per Medicina

Spagna, la lettera pubblica di Pedro Sanchez dopo la nuova inchiesta sulla moglie - Ucraina, via libera agli aiuti militari Usa. Biden: “Se Putin colpirà nella Nato risponderemo”. Munizioni e missili: cosa avrà Kiev. E perché potrebbe non bastare Germania, Maximilian Krah (capolista ...ilfattoquotidiano

medicina, stop al numero chiuso: i test ancora nel 2024. Ecco come iscriversi dal 2025: semestri e requisiti, la guida - Svolta epocale nel mondo dell'università in Italia: è passato il nuovo testo legislativo che segna la fine del sistema a numero chiuso per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, Odontoiatria e ...ilmessaggero

Università, primo passo verso lo stop al numero chiuso anche per odontoiatria, ma rimarrebbe lo sbarramento - Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato praticamente all'unanimità il testo base " per dire basta al numero chiuso a medicina ". A darne notizia è il presidente della ...odontoiatria33