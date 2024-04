Ungheria -Parlamento Ue | carenze diritti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 22.19 L'Eurocamera denuncia ledel sistema giudiziario ungherese, i conflitti di interesse, e le minacce alla libertà dei media e aifondamentali in. In una risoluzione approvata con 399sì, 117no e 28 astenuti, gli eurodeputi deplorano anche la decisione della Commissione di sbloccare fino a 10 mld di euro di fondi Ue congelati a Budapest. Il testo ha avuto voti favorevoli di Ppe, Socialisti Ue, Renew, Verdi e Sinistre. Contro: Ecr, Identità e Democrazia, incluse delegazioni FdI e Lega.

L'Eurocamera denuncia le carenze del sistema giudiziario ungherese, i conflitti di interesse, e le minacce alla libertà dei media ed ai diritti fondamentali in Ungheria . In una risoluzione approvata con 399 voti a favore 117 contrari e 28 astenuti gli eurodeputati deplorano inoltre la decisione ... (quotidiano)

Parlamento europeo condanna l’ungheria: “Viola lo Stato di diritto”. Fdi e Lega votano contro - Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione in cui viene condannata l'ungheria per la carenze sullo Stato di diritto ...fanpage

Il Parlamento europeo condanna l’ungheria: “Viola lo Stato di diritto”. Ma Fdi e Lega votano contro - Il Parlamento europeo ha approvato oggi pomeriggio con ampia maggioranza una risoluzione che denuncia le carenze del sistema giudiziario, i conflitti di interesse, e le minacce alla libertà dei media ...repubblica

Prezzi Petrolio Greggio: WTI in Attesa di Spunti, Indicazioni Tecniche Solo a 1-3 Giornate - Aumenta il raggio di oscillazione ma diminuisce la direzionalità. Petrolio indeciso per la tendenza principale, ma sempre attivo in ambito intraday.fxempire