Under 16 serie c I biancorossi chiudono con un ko - sorride l’Academy

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Chiusura con cinque gol subiti per gli16 diC del Rimini contro il Legnago (5-1). Rimini: Mugellesi (29’ st Pirini), Fontemaggi, Cenci (29’ st Fabbri), Lombardi N. (29’ st Cristiani), Lombardi L., Zammarchi, Grassi, Nava, Molfetta (29’ st Illuzzi), Eco, Arlotti (29’ st Mataj). All.: Masolini. Chiusura con un sorriso per la San Marino Academy con il Trento (3-2). Academy: Conti; Podeschi (60’ Mirchev), Colombini (54’ Raschi), Montali (41’ Markaj), Delvecchio, Zavoli (60’ Tani), Molinari (41’ Canarezza), Deronjic, Grandoni, Pennacchini (54’ Berardinelli), Meloni (72’ Baldazzi). All.: Vangelista.16C. Girone B (22ª giornata): Lumezzane-Vicenza 1-3, Rimini-Legnago 1-5, Arzignano-Padova 0-0, San Marino Academy-Trento 3-2, Spal-Cesena 1-5, Triestina-Virtus Verona 0-0. Classifica: Cesena 57; Vicenza ...