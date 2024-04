Una tonnellata di rifiuti al giorno. La roggia usata come discarica costa cinque milioni all’anno - Dai sacchi abbandonati nella roggia alle bottiglie, ferraglia ... euro all’anno per i lavori di pulizia del reticolo di bonifica e raccoglie in media una tonnellata di rifiuti al giorno, che vanno poi ...ilgiorno

Rifiuti nella roggia Brembilla, il Consorzio di Bonifica interviene a Ciserano - Nell'alveo spazzatura di ogni tipo: sacchi neri, plastica, indumenti, scarpe, materassi. La pulizia del reticolo costa 5 milioni all'anno ...bergamonews

Ancora rifiuti nelle rogge, avanti con la pulizia: a Zingonia necessari due passaggi - Foto - Nell’area vicino all’ex mulino di Zingonia, nel comune di Ciserano, sono stati trovati cinque sacchi neri abbandonati ricolmi di ogni tipo di rifiuto. E poi bottiglie di plastica, materassi, pezzi di ...ecodibergamo