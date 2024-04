Una nuova lavanderia in zona Sant’Agostino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ladisi appresta a riavere una, dopo che a fine 2021 la storica "Alda Rinnova" aveva dovuto chiudere i battenti dopo ben sessantaquattro anni di onorata attività. Il 5 maggio infatti, in via Cellini al numero 3, verrà inaugurata - con un evento in programma dalle 18 alle 20 - l’attività "Fior di Loto" di Giovanna Massaro, figlia di Antonio Massaro, titolare dell’omonima impresa di Masiano che da circa 40 anni opera nel settore del trasporto inerti e del movimento terra. Impresa dove anche la 35enne ha lavorato finora, prima di decidere di cambiare strada. "Ho capito che era giunto il momento di costruirmi una strada tutta mia, caratterizzata però dalla stessa dedizione, disponibilità e professionalità che ho sempre avuto durante la precedente esperienza - racconta Giovanna –. Certo, sarei potuta ...

