Una nuova guerra civile in America è possibile | il messaggio del film di Garland

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Civil War” di Alexè unche ha iniziato a far parlare molto di sé e a destare sospetti fin dalla diffusione del suo primo trailer, a dicembre. In un momento in cui tutto è complotto, è ovviamente nata una teoria della cospirazione anche su questa pellicola prodotta da A24. La tesi? Che il governo, d’accordo con Hollywood, stia preparando psicologicamente la popolazione alla. Come si vede sin dalle premesse, fantasia e realtà si sovrappongono perfettamente in questa epoca turbolenta, di massima polarizzazione dell’opinione pubblicana e alla vigilia di uno dei voti più difficili di sempre. E quindi, complotto o no, sicuramente “Civil War” è ilgiusto uscito al momento giusto. Un reportage diMa di che cosa parla ...