Una buona stagione Peccato per i play off

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Ripartiremo sicuramente dal nostro capitano". Maurizio Caluri, direttore sportivo dello Spezia Basket Tarros, pur voltandosi indietro per analizzare laappena conclusa, guarda già avanti dopo il mancato approdo ai-Off di B Interregionale. "Purtroppo non abbiamo coronato i nostri sogni – ammette Caluri – ; credo che ce lo saremmo meritati tutti quanti per come si è sviluppata questa. Ma non ci sono colpe. Abbiamo raggiunto abbondantemente tutti i nostri obiettivi di inizio anno e se l’avessimo allungata avremmo soltanto aggiunto la ciliegina sulla torta". Coach Scocchera ha dichiarato che quella contro Gallarate è stata l’ultima partita alla guida della squadra. "Innanzitutto voglio ringraziare sinceramente Andrea per questi due anni che sono stati fantastici, sotto ogni punto di vista, non solo sportivo, ...

La notizia più recente è ferale per il Sassuolo : Domenico Berardi ha finito la stagione . Era appena rientrato dopo quasi due mesi per una lesione al menisco e si è dovuto fermare per un’altra lesione, molto più grave: rottura completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il 5 marzo verrà ... (ilfattoquotidiano)

La Volta Buona , il programma di Caterina Balivo , torna in Rai anche il prossimo anno. I risultati degli ascolti, in crescita, avrebbero fatto prendere questa decisione al direttore dell'intrattenimento del day time.Continua a leggere (fanpage)

“Seconda stella Inter? È ovvio che avremmo voluto vincerla prima noi, puntiamo a farlo l’anno prossimo. Non siamo poi così distanti: abbiamo tirato il collo fuori dall’acqua a una società che dopo la gestione cinese rischiava la bancarotta, ora dobbiamo proseguire nel percorso di crescita per ... (sportface)

CONFERENCE, Via libera per la trasferta a Brugge - Una bella notizia notizia per i tifosi viola. Nonostante ci fosse qualche timore che alla tifoseria della Fiorentina venisse impedita la trasferta a Brugge, dopo il lancio di fumogeni in campo a Plzen ...firenzeviola

"Una buona stagione. Peccato per i play off" - Il direttore sportivo dello Spezia Basket Tarros, Maurizio Caluri, guarda avanti dopo la stagione senza Play-Off. Coach Scocchera lascia la squadra, mentre si cerca un nuovo allenatore e si punta sul ...lanazione

All of Us are Dead, il Live Action | Recensione - Liceali, k-drama, zombie e tanto sangue. Questo è All of Us are Dead, il Live Action prodotto da Netflix. Ecco a voi la recensione.eroicafenice