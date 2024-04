Un secondo Risorgimento da tener stretto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Rogari Il 25 aprile continua ad essere data divisiva. Così viene spontaneo parlare di anomalia italiana (fra le altre). Ma come mai è possibile dividersi, ci si chiede, fino a disconoscere la data simbolo della libertà riconquistata assieme all’unità e all’indipendenza nazionale? Da storico garantisco che non solo è possibile, ma che non è un caso solo italiano. Prendiamo il 14 luglio 1789, assalto alla Bastiglia, festa nazionale per i francesi. Si dice che è data condivisa e orgoglio nazionale, oltralpe. Forse. Ma se facciamo un giro dalle parti della Vandea troviamo ancora francesi pronti ad esprimere molte perplessità sulla grande rivoluzione. In più da quelle parti, a un secolo e più dall’’89 si coltivavano ancora spiriti monarchici di revanche anti repubblicana. Oggi meno, ma solo perché il 14 luglio è stato ritualizzato. Ma a distanza di quasi 240 anni, se andiamo a scavare da ...

Domenica importante per le formazioni bolognesi di Rugby . La terzultima giornata di Serie B, prende il via alle 15.30. Sfida casalinga per l’ Emil Banca Bologna che, al centro sportivo Bonori, ospita Jesi . La formazione di Francesco Brolis è a caccia di punti importanti per il secondo posto e ha ... (sport.quotidiano)

Promozione, Moie Vallesina e Portuali vanno allo sprint per il secondo posto - A una giornata dalla fine della stagione regolare, il girone A di Promozione vede il Fabriano Cerreto già in Eccellenza. Emozioni anche nel girone B e in Prima Categoria. La Passatempese vede complica ...ilrestodelcarlino

Ottenere maggior valore dai dati, rapidamente e in modo sostenibile - Anche in tempi di difficoltà economica, le aziende non dovrebbero abbandonare le ambizioni di sfruttare la potenza dei dati ...bitmat