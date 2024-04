Un posto al sole - anticipazioni 24 aprile 2024 | la decisione di Michele

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 24 aprile 2024)Saviani prenderà unainaspettata, come rivelano leUnaldel 24. Il giornalista, negli ultimi tempi, si è riavvicinato alla sua ex moglie Silvia e i due si sono resi conto di essere ancora innamorati. La Graziani, però, ha fatto presente adi essere molto in difficoltà nei confronti dell'attuale compagno Giancarlo, con il quale ha avviato da poco una convivenza. Il giornalista, di fronte alle riserve e alle titubanze della sua ex moglie, l'ha sollecitata a non rinunciare alla loro felicità e al loro amore solo per non infliggere un dolore a Todisco. Poco dopo, quando Silvia è rientrata a casa, Giancarlo le ha chiesto di sposarlo e questo l'ha messa ulteriormente in crisi. Successivamente, ...