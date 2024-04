Un concerto dedicato all’ultima opera di Mozart nel cuore di Poppi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arezzo, 24 aprile 2024 – Cori, solisti, orchestre e scuole di musica uniscono voci e strumenti per un omaggio a. L’appuntamento è fissato per le 17 di domenica 28 aprile quando la badia di San Fedele aospiterà il“Requiem K 626 in Re Minore” che, a ingresso libero e gratuito, permetterà di scoprire e di ascoltare l’ultimaincompiuta del celebre compositore austriaco. L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dall’Associazione Corale Symphonia di Pratovecchio Stia, farà affidamento sul coinvolgimento e sulla sinergia di enti, associazioni e club casentinesi che hanno collaborato per dar vita a una grande rappresentazione volta a promuovere la fruizione di uno dei massimi capolavori della musica classica. Ilvedrà per protagonisti il coro di voci miste ...