Ultime Notizie Roma del 24-04-2024 ore 18 | 10

(Di mercoledì 24 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la guerra in Medio Oriente in di giornale Ieri sono entrati più di 310 camion di aiuti a Gaza si tratta del numero più alto dall’inizio della guerra il 7 ottobre ciò dimostra che quando c’è una volontà c’è un modo ora corre sostenerlo incrementano ulteriormente darne notizia è il capo dell’agenzia ONU per i rifugiati Filippo Lazzarini con un post sui social in un’intervista Rilasciata dal giadira Lazzerini ha poi dichiarato che la campagna in corso da parte di Israele per smantellare e scrivi su agenzia sarebbe un disastro per i palestinesi che rischiano la carestia a casa quindi che ho preso in Ucraina il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari per chi è per Israele età di questi 61 miliardi ancora dall’ucraina con il presidente Joe biden che ha ...