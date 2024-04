Ultime Notizie Roma del 24-04-2024 ore 14 | 10

(Di mercoledì 24 aprile 2024)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Ministero della Sanità di a Massa annunciato che 34262 persone sono state uccise nella striscia di Gaza dell’inizio della guerra tra Israele e movimento islamista palestinese lo scorso ottobre nell’arco di 24 ore sono stati registrati almeno altri 79 decessi secondo comunicato del ministero che ha anche riferito che 77229 persone sono state ferite in 201 giorni di guerra unità delle truppe aviotrasportate della guardia di ivanovo del raggruppamento Sud supportate dall’aviazione dell’artiglieria hanno preso d’assalto una grande Roccaforte delle forze l’Ucraina alla periferia dell’abitato di certi via La ovest di mammut nella regione di Donetsk il nemico è fuggito lasciando dietro di sé feriti o uccisi Alcuni militanti hanno deposto le armi si sono Arresi lo ...

Roma dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alcuni di cemento armato si sono staccati dalla cima del campanile di San Marco a Venezia il materiale che risale al 1902 è ritenuto rivoluzionario per l’epoca utilizzato nella ricostruzione del ... (romadailynews)

TRAWELL CO MISURA IL PROFILO DI SOSTENIBILITÀ CON CERVED RATING AGENCY - TraWell Co S.p.A. (Borsa Italiana, Ticker: TWL, OTCQX New York, Ticker TRWAF), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, de ...businesswire

Ouro stringe una partnership con Bnext come emittente strategica per i piani di espansione europei - Ouro, azienda di livello internazionale innovatrice nei settori della tecnologia e dei servizi finanziari per i consumatori e Bnext, un’azienda spagno ...businesswire

