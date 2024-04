Ultime Notizie Roma del 24-04-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alcuni di cemento armato si sono staccati dalla cima del campanile di San Marco a Venezia il materiale che risale al 1902 è ritenuto rivoluzionario per l’epoca utilizzato nella ricostruzione del manufatto sull’intera iature Terna della cuspide della torre il fenomeno momento non resta Tuttavia preoccupazioni non ci sono pericoli immediati o medio termine riferito architetto Mario Piana ma vogliamo raccogliere tutte le informazioni necessarie per progettare un intervento di consolidamento che mette assicuro per altri 100 anni Quel cemento armato realizzato all’inizio del 900 5 persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno per la morte del piccolo Francesco Pio bimbo di 13 mesi azzannata ucciso da due pitbull Evo tra loro c’è anche la madre ...