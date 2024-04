Ultime Notizie Roma del 24-04-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Iran e Pakistan hanno chiesto al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intraprendere azioni contro Israele per l’attacco illegale i Paesi confinanti La Columbia University di New York ha deciso di prorogare le lezioni da remoto per i propri iscritti dopo giorni segnati la protesta dei movimenti studenteschi contro sostegno militare degli Stati Uniti stanno fornendo Israele nel conflitto armato in corso nella striscia di Gaza la settimana la te ne aveva già deciso di cancellare le lezioni in presenza per allentare le tensioni un annuncio che aveva scatenato le prime proteste che si sono poi estese ad altre università e torniamo ora in Italia sono accusati di omicidio colposo il bimbo di 13 mesi ucciso da due pitbull nel salernitano indagata la madre altre quattro ...