Ultime Notizie Roma del 24-04-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in un nuovo appuntamento con l’informazione leprincipali dall’Italia e dal mondo oltre 100 manifestanti filo palestinesi che protestavano con sostegno americano Israele sono stati arrestati davanti all’abitazione a Brooklyn di Chuck schumer leader dei democratici al Senato americano lo riferiscono a New York Times The New York post circa 2000 manifestanti si erano appuntamento nei pressi della casa di shimmer mentre il Senato si riuniva per approvare il massiccio pacchetto di aiuti che include miliardi di assistenza militare a Israele la prima sezione civile del Tribunale di Torino accolto ricorso presentato dalle associazioni Codacons utenti dei servizi radiotelevisivi Adusbef sulla campagna di beneficenza a favore di un ospedale Torinese delle industria ...