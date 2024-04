Ultime Notizie Roma del 24-04-2024 ore 09 | 10

(Di mercoledì 24 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non appuntamento con l’informazione leprincipali dall’Italia e dal mondo oltre 100 manifestanti filo palestinesi che protestavano contro sostegno americano Israele sono stati arrestati davanti all’abitazione brooking di Ciak leader dei democratici al Senato americano lo riferiscono New York Times New York post circa 2000 manifestanti erano dati appuntamento nei pressi della casa di shimmer e mentre il Senato si riuniva per approvare il massiccio pacchetto di aiuti Che include miliardi di assistenza militare a Israele la prima sezione civile del Tribunale di Torino accolto ricorso presentato dalle associazioni Codacons utenti dei servizi radiotelevisivi Adusbef sulla campagna di beneficenza a favore di un ospedale Torinese della Industria Dolciaria ...

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 24 aprile A più di 200 giorni dall’inizio della Guerra , non si ferma la violenza nella Striscia di Gaza dove sono morti oltre 34.180 palestinesi dal 7 ottobre. Intanto a Khan Younis è sorta una tendopoli in previsione dell’attacco di ... (tpi)

la guerra in Ucraina Ok del congresso americano armi per 61 miliardi di dollari bisogna fare presto invio immediato dicono gli extra degli americani già in Polonia oggi firmo termino cria entro la settimana

musca altre città russe hanno annullato la marcia della vittoria del 9 maggio per ragioni di sicurezza la riferito la tata citando la presidente del parte generale del Movimento Elena via libera

DIRETTA Israele, Onu chiede inchiesta internazionale su fosse comuni a Gaza - DIRETTA Israele, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 201 di conflitto Guerra Israele ...notizie

Al via la gara per realizzare la macchina lunare Ltv - Inizia a prendere forma il futuro veicolo che aiuterà gli astronauti nell’esplorazione della Luna. Sono 3 le aziende in gara per lo sviluppo del Lunar Terrain Vehicle voluto dalla Nasa e che dovrà ess ...ansa

Maggioranza boccia audizione Corsini e Bortone in Vigilanza - Stop della Commissione di Vigilanza all'audizione del direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini e della conduttrice di 'Che sarà' Serena Bortone dopo la mancata partecipazione di Antonio Scurati al ...ansa