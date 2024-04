Ultime Notizie Roma del 24-04-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio musca altre città russe hanno annullato la marcia della vittoria del 9 maggio per ragioni di sicurezza la riferito la tata citando la presidente del parte generale del Movimento Elena via libera definitivo della camera non l’ho fatto di stabilità il parlamento europeo ha approvato le nuove regole di bilancio concordate in via preliminare con il consiglio che entrano in vigore da quest’anno per la preparazione delle finanziarie 2025 ora il consiglio Non resta che adottare la riforma del patto di stabilità in via formale La direttiva per la nuova governance economica dell’Europa è stata approvata con 359 voti favorevoli 166 contrari e 61 astensioni i presenti in aula Strasburgo erano 586 boom di casi di morbillo e pertosse in Europa con rimbalzo elezioni dopo il calo ...