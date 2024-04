Ufficio elettorale | nei prossimi giorni apertura straordinaria e prolungata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arezzo, 24 aprile 2024 – Mercoledì primo maggio scade il termine per la presentazione delle candidature e delle liste partecipanti alle elezioni europee di giugno. In vista degli adempimenti che coinvolgono gli interessati e ai fini del rilascio entro 24 ore dalla richiesta dei certificati d’iscrizione nelle liste elettorali, l’al primo piano dello Sportello unico seguirà il seguente orario: sabato 27 e domenica 28 aprile dalle 9 alle 13, lunedì 29 aprile dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 18, martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio dalle 8 alle 20. I suddetti certificati potranno essere richiesti e acquisiti in formato cartaceo o digitale, in questo secondo caso scrivendo a [email protected] , e nel caso in cui la richiesta non provenga dal diretto interessato è necessario presentare anche delega corredata di fotocopia ...