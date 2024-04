UFFICIALE | Lo Smackdown francese in diretta il prossimo 3 maggio su DMAX ed in italiano!

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Annuncio importantissimo e storico per la WWE nel nostro paese. Due giorni dopo il ritorno in quel di Bologna per il primo live eventdal 2018,trasmetterà in(con il commentodi Posa e Franchini) la puntata diche si svolgerà a Lione, la sede di Backlash 24 ore dopo lo show blu. Evento eccezionale, a pochi giorni dalla trasmissione integrale (ma in differita) di Wrestlemania XL, con ascolti decisamente positivi che hanno spinto Discovery a concedere questa nuova incredibile opportunità al pubblicoandrà dunque in onda in(alle ore 19) ed in chiaro il, per la prima volta dopo più di trent’anni.

