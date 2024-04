Ue | Tajani - ' astenersi non significa essere contro il patto di stabilità'

L’evoluzione di Nanni Moretti : abbracciare l’ispirazione letteraria Nella sua tredicesima impresa cinematografica, l’acclamato regista Nanni Moretti si avventura in un nuovo territorio adattando per il grande schermo il romanzo di Eshkol Nevo, “Tre piani” . Questo allontanamento dal contenuto ... (pettegolezzicelebrita)

Vivere in modo sostenibile, o almeno provarci, è uno degli imperativi del nostro presente. Se ne sente parlare sempre più spesso, ma altrettanto frequentemente, poi, non si sa come attuare nella quotidianità scelte green che davvero possano fare la differenza in tema di salvaguardia del pianeta. ... (iodonna)