Ue - Lara Comi si schiera a favore del Patto di Stabilità e si prende i complimenti sui social | lei li ripost - ma chiede di cambiare il voto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una presa di posizione contro il proprio partito, una delle pochissime voci fuori dal coro nel panorama politico italiano. Il parerevole dell’eurodeputata di Forza Italia,, nel corso delall’Eurocamera suldiandava contro a chi si era opposto all’approvazione, come il Movimento 5 Stelle, o chi, come la maggior parte dei partiti italiani, dal Pd a Forza Italia, da Fratelli d’Italia alla Lega, non senza imbarazzo si è astenuto. Il nome di, insieme solo a quelli di Herbert Dorfmann (Svp) e Marco Zullo (Renew), appariva tra quelli adelle strette di bilancio nei confronti anche dell’Italia. Una presa di responsabilità? Niente affatto,si era solo sbagliata. Ha votato per ...

di Laura Lucente Achille Lauro e Clara Soccini saranno le altre star ospiti dell’edizione 2024 del Comics. Manca, ad onor del vero, solo l’ufficialità da parte degli organizzatori, che dovrebbe, però, arrivare a brevissimo, anche perché proprio oggi si aprono anche le prevendite per partecipare ... (lanazione)

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza è il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “Ma questo è un modo di dire della Bari vecchia! Quando De Caro si è sentito una cosa dura, puntata dietro ... (ilfattoquotidiano)

Cna Picena e Cna Federmoda a confronto con europarlamentari e deputati per sostenere la filiera italiana - Gli incontri nel Campus Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona hanno evidenziato le sfide che il settore moda sarà chiamato ad affrontare in relazione a norme sempre più stringenti in tema ...rivieraoggi

La «diplomazia intensiva» di Blinken - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, va in Cina. A Shangai andrà anche a una partita di pallacanestro. È la «partenza distensiva», come spiega Guido Santevecchi, di un viaggio che in real ...corriere

Il Patto di stabilità non soddisfa l’Italia, ma l’Eurocamera approva - Ieri il Parlamento europeo ha approvato il nuovo Patto di stabilità e crescita. Ma lo votano solo 4 italiani: Herbert Dorfmann e lara comi del Ppe, Marco Zullo e Sandro Gozi di Renew. Con quest’ultimo ...opinione