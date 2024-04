Ue - Europarlamento approva revisione Politica agricola comune

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Strasburgo, 24 apr. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo hato questo pomeriggio a Strasburgo, con 425 voti favorevoli, 130 contrari e 33 astensioni, unache mira a semplificare il regolamento sui piani strategici della(Pac) e il regolamento orizzontale della Pac. Il testo adottato include le modifiche tecniche alla proposta originaria della Commissione, che erano state proposte dal Consiglio Ue il 26 marzo scorso. Con questadella Pac, sono state accolte in gran parte le richieste della protesta europea degli agricoltori, riducendo o eliminando del tutto norme e obblighi per la protezione dell’ambiente e della biodiversità (standard di “eco-condizionalità”) che erano stati introdotti nella nuova Pac per il periodo ...