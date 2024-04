Ucraina, zelensky ha bisogno di rinforzi al fronte: stretta sugli ucraini all’estero - (Adnkronos) – L'Ucraina ha bisogno di reclutare diverse centinaia di migliaia di soldati quest'anno nella speranza di fermare l'avanzata russa. Il presidente, Volodymyr zelensky, ha così da poco firma ...sardegnareporter

Guerra, il monito di Tricarico: “Le nostre armi inadeguate. L'Europa pensi a produrle in proprio” - Il «force offering» a zelensky, ossia la risposta europea alle pressanti - e questa volta tutt’altro che ingiustificate - richieste ...iltempo

Armi, coscrizione, voto in Ue e America. Tutti problemi per Kyiv, non per Putin - Gli aiuto sbloccati dagli Stati Uniti e la maggior fornitura di armamenti da parte del Regno Unito. annunciata da Sunak. sono buone notizie per zelensky. Ma vanno accolte con riserva, condizionate com ...ilfoglio