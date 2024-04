Ucraina - risorge la flotta decapitata Sull’ammiraglia di Kiev anche il cannone a tiro rapido made in Italy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 aprile 2024 – E ora, la marina. L’è di fatto senza marina militare, dopo che i russi dopo l’invasione presero il controllo o distrussero gran parte della. All'inizio di marzo 2022 la fregataHetman Sahaidachny, l’ammiraglia, fu autoaffondata nel porto di Mykolaiv per impedire la sua cattura da parte delle forze russe e Il 3 marzo è stata la volta della motovedetta Slavyansk, colpita a morte da un missile antinave dell'aviazione navale russa. E il 14 marzo, ciliegina sulla torta, le forze armate russe catturarono una dozzina di navi ucraine a Berdiansk. La marinaera sostanzialmente ridotta a zero. Ma le cose potrebbero cambiare, in parte perché i missili e i droni ucraini hanno reso il Mar Nero un mare contendibile e non più un “lago russo”, come ...