Ucraina - Congresso Usa approva pacchetto aiuti Biden | Armi a Kiev già questa settimana

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il piano da 95 miliardi di dollari, comprende anche fondi per Israele, Taiwan e un ultimatum a TikTok Via libera delUsa aldimilitari ed economici per l'. Il piano da 95 miliardi di dollari, che comprende anche fondi per Israele, Taiwan e un ultimatum a TikTok, è statoto al

Washington, 15 apr. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esorta to i leader del Congresso ad approvare un disegno di legge che includa 14 miliardi di dollari in aiuti a Israele. In una telefonata per discutere dell’attacco dell’Iran a Israele. Il presidente della Camera ... (calcioweb.eu)

Con una solida maggioranza, il Congresso americano ha approva to il pacchetto di aiuti militari per gli alleati all'estero da 95 miliardi di dollari. La legge include 60 miliardi di dollari per Kyiv (di cui 10 miliardi in prestito fino al 2026); 26 miliardi di dollari per Israele e aiuti umanitari ... (ilfoglio)

Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi e laboriosi. Il piano - che comprende anche fondi per Israele, Taiwan e un ultimatum a TikTok - ha ricevuto un sostegno schiacciante al Senato. ... (quotidiano)

Via libera del congresso agli aiuti all’Ucraina. Zelensky ringrazia - Sì agli aiuti Usa all'Ucraina. Biden: "L'America manda un messaggio al mondo intero: non vi volteremo le spalle" ...interris

Via libera del congresso Usa ad aiuti per Ucraina e Israele - Oggi Joe Biden firma la legge già votata al congresso, che rifinanzia gli aiuti americani a tre paesi: Ucraina, Israele, Taiwan. Il più bisognoso nell’immediato è l’Ucraina, in gravi difficoltà di fro ...informazione

Ok del congresso Usa al pacchetto di aiuti per Ucraina e Israele - Il congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi e laboriosi. Il piano - che comprende anche ...ticinonews.ch