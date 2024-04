Ucraina - Biden | Invio armi a Kiev inizierà nelle prossime ore

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – "Ora ci dobbiamo muovere velocemente, e lo faremo". E' quanto ha detto il presidente americano Joeoggi alla Casa Bianca dopo aver firmato la legge da 95 miliardi di dollari per gli aiuti all', ad Israele e Taiwan, affermando che ora "gli Stati Uniti manderanno agli aiuti di cui ha

Washington, 24 apr. (Adnkronos) - L'assistenza militare statunitense potrà arrivare in Ucraina entro pochi giorni , una volta che il presidente Joe Biden avrà firma to il disegno di legge sugli aiuti appena approvato dal Senato americano. Lo ha detto il portavoce del Pentagono , il generale Pat ... (liberoquotidiano)

Joe Biden ha firmato il maxi pacchetto di aiuti per Ucraina , Israele e Taiwan e il bando di Tiktok se non viene ceduta entro nove mesi. a legge aprovata dal Congresso renderà gli Stati Uniti e il mondo più sicuri". Lo ha detto Joe Biden . "Se i nostri alleati sono più forti, anche noi lo siamo", ha ... (quotidiano)

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato la legislazione che autorizza gli Aiuti militari , cruciali per la difesa dell’ Ucraina dall’offensiva russa, affermando che Washington inizierà a inviare la prima tranche a Kiev entro poche ore. «Ho appena convertito in legge il pacchetto sulla ... (gazzettadelsud)

biden firma per gli aiuti all'ucraina e avverte Putin: "Se attacca i Paese Nato, interverremo" - Il presidente Usa, Joe biden, ha sbloccato 95 miliardi di aiuti militare per Kiev, Israele e Indo-Pacifico. Poi l'avvertimento a Vladimir Putin: "Se la Russia dovesse attaccare un Paese Nato saremo pr ...ilgiornale

biden, Israele assicuri i nuovi aiuti a Gaza senza ritardi - (ANSA) - WASHINGTON, 24 APR - Il pacchetto di aiuti appena promulgato "aumenta significativamente l'assistenza umanitaria a Gaza" ma "Israele deve garantire che gli aiuti arrivino ai palestinesi senza ...gazzettadiparma

Aiuti Usa all'ucraina, ma Kiev è a corto di truppe. «Situazione disperata fino al prossimo autunno» - Il presidente Usa Joe biden ha firmato gli aiuti all'ucraina: 61 miliardi che potrebbero arrivare nel giro di pochi giorni. Ma secondo gli analisti c'è un problema che gli ...ilmessaggero