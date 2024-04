Ucraina - Biden | Invio armi a Kiev inizierà nelle prossime ore

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – "Ora ci dobbiamo muovere velocemente, e lo faremo". E' quanto ha detto il presidente americano Joeoggi alla Casa Bianca dopo aver firmato la legge da 95 miliardi di dollari per gli aiuti all', ad Israele e Taiwan, affermando che ora "gli Stati Uniti manderanno agli aiuti di cui ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – "Ora ci dobbiamo muovere velocemente, e lo faremo". E' quanto ha detto il presidente americano Joe Biden oggi alla Casa Bianca dopo aver firmato la legge da 95 miliardi di dollari per gli aiuti all' Ucraina , ad Israele e Taiwan, affermando che ora "gli Stati Uniti manderanno a Kiev gli ... (periodicodaily)

Il presidente Usa, Joe Biden, ha sbloccato 95 miliardi di aiuti militare per Kiev, Israele e Indo-Pacifico. Poi l'avvertimento a Vladimir Putin: "Se la Russia dovesse attacca re un Paese Nato saremo pronti ad intervenire" (ilgiornale)

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato la legislazione che autorizza gli Aiuti militari , cruciali per la difesa dell’ Ucraina dall’offensiva russa, affermando che Washington inizierà a inviare la prima tranche a Kiev entro poche ore. «Ho appena convertito in legge il pacchetto sulla ... (gazzettadelsud)

Usa, biden ha firmato il bando di TikTok e il pacchetto di aiuti per ucraina, Israele e Taiwan - Il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha firmato il maxi pacchetto di aiuti per ucraina, Israele e Taiwan e il bando di TikTok ...lettera43

Aiuti Usa all'ucraina, ma Kiev è a corto di truppe. «Situazione disperata fino al prossimo autunno» - Il presidente Usa Joe biden ha firmato gli aiuti all'ucraina: 61 miliardi che potrebbero arrivare nel giro di pochi giorni. Ma secondo gli analisti c'è un problema che gli ...ilmessaggero