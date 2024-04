Tu fuori dalla finale Amici 23 - all’improvviso la doccia gelata | Non me l’aspettav - ma accetto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Serale di23 è nel pieno di tutte le emozioni e della tensione che regala e i concorrenti ne parlano quanto gli affezionati telespettatori e fandom legati al talent show di Maria De Filippi. Giusto qualche ora fa ad esempio è stata quest’ultima a stuzzicare i suoi talenti, facendogli una domanda davvero scomoda. Non tutti i fan del programma di Canale 5 hanno apprezzato il gesto della conduttrice, che resta sempre intoccabile ma sta deludendo per alcune scelte come l’idea di tenere Gaia in gioco con una controfigura. Ma23 è pure questo. Un alunno è stato esclusoideale dei compagni. La sua reazione.23, quel nomeNel corso dell’ultimo Daytime, già abbastanza frizzantino per via della ...