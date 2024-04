Trovato senza biglietto - tenta di strangolare il capotreno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La Spezia, 24 aprile 2024 – La polizia ferroviaria ha arrestato un uomo in flagranza di reato per averto diunalla stazione ferroviaria della Spezia-Migliarina. Tutto perchésprovvisto dela bordo di un treno regionale. In manette è finito un cinquantenne che secondo quanto riferito dalla polizia ferroviaria ha aggredito ilsferrandogli un pugno alla clavicola destra e afferrandolo con violenza al collo con il chiaro intento di strangolarlo. Stamani l'uomo è stato giudicato con rito direttissimo presso la Procura della Repubblica della Spezia.

