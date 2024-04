Tre giornalisti rischiano il carcere dopo il caso Crosetto Rivolta del Domani | l’audizione di Fittipaldi in Antimafia

25 Aprile, a Roma con rischio infiltrati: blindato l’Ostiense - Gli scontri di ieri alla facoltà di Architettura a Torino esasperano gli animi e fanno salire la tensione in occasione delle manifestazioni a Roma per il 25 Aprile. Motivo Ad aprire ...ilmessaggero

New York, alla Columbia più tende dopo gli arresti. E la rettrice è sotto attacco dei docenti - Le critiche dai professori alla preside per aver chiamato la polizia. Molti campus offrono «ramoscelli d’ulivo» agli studenti ...corriere

I giornalisti del Domani rischiano il carcere per le loro inchieste. Appello internazionale per il rispetto della libertà di stampa in Italia - Tre giornalisti del quotidiano “Il Domani” rischiano il carcere per le loro inchieste. Domani (24 aprile) presso la sede della stampa estera a Roma (palazzo Grazioli, via del Plebiscito, ore 11.30) ci ...articolo21