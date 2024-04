Tre arresti nel Regno Unito per il naufragio di un’imbarcazione di migranti - La polizia britannica ha annunciato di avere arrestato tre uomini, dopo la morte di cinque migranti durante la traversata del Canale della Manica. Leggi ...internazionale

Traffico di esseri umani fra Romania e Italia: 18 indagati - Milano, 24 apr. (askanews) - Il Ros dei carabinieri in collaborazione con la polizia rumena ha sgominato una organizzazione criminale con l'accusa di immigrazione clandestina e tratta di persone fra ...libero

Traffico di migranti, blitz dei Ros al confine: 18 indagati in Romania e Italia. Due a Vicenza - I Carabinieri del nucleo speciale dei Ros ha bloccato un traffico di immigrati clandestini in provincia di Udine, dando il via stamattina all'alba a una ...ecovicentino