Tramvia | possibili disservizi il 6 maggio a causa di uno sciopero

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Firenze, 24 aprile 2024 – Segnatevi la data sul calendario, se usate laper andare a lavoro. Lunedì 6sononel servizio delladi unonazionale di 24 ore indetto da Cub trasporti, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Sgb. Per ladi Firenze il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: · 6.30-9.30 · 17.00-20.00 Loè stato indetto per richiedere un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali - a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del ‘nastro lavorativo’ per gli autisti, – l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di ...