Tragedia sul lavoro - operaio 46enne muore schiacciato da una lastra di metallo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, in un’azienda siderurgica. La vittima stava manovrando un carroponte, quando si è staccata una, che lo ha preso in pieno. Incidente sul, morto un– Ilcorrieredellacittà.com Per l’non c’è stato nulla da fare.sula Lograto Ancora un incidente mortale sul, questa volta a Lograto, provincia di Brescia. Undi 46 anni è morto dopo essere rimastoda unametallica. Lasi è registrata poco dopo le 9 di questa mattina presso la ditta Dall’Era Siderurgica. L’stava manovrando un carroponte, quanto si è staccata una...