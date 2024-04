Traffico Roma del 24-04-2024 ore 18 | 30

(Di mercoledì 24 aprile 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna continuano gli spostamenti tra laFiumicino e la diramazioneSud situazione sul interna tra Boccea e Prenestina sul percorso laziale dell’autosole code a tratti perintenso ma anche per un incidente tra il bivio della A24 Colleferro per chi è diretto a Napoli sul tratto Urbano della A24 senza altri problemi continua a essere trafficato il percorso in uscita daa casa e lo stesso sulla tangenziale est direzione stadio e Sofia delle al Foro Italico gli spostamenti maggiori rimangono tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va San Giovanni sempre prudenza su via Salaria km 18 in prossimità della Tenuta Santa Colomba a causa di una precedente incidente con a mezzo pesante ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità dell’autostrada del sole in graduale aumento il Traffico in direzione del Capoluogo Campano in particolare tra la diramazione Roma Sud Colleferro Maggiore attenzione su via Cristoforo Colombo dove c’è un incidente nel ... (romadailynews)

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare Traffico sostenuto tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud in interna Era ovviamente con le possibili tra la Trionfale la Prenestina in graduale aumento la circolazione sulle tratto laziale ... (romadailynews)

Incidente a Saronno, uomo investito da un motociclo in via roma - Moto investe pedone a Saronno, due feriti in un grave incidente a Saronno e traffico rallentato. Due ambulanze e l’auto infermieristica sono intervenute ...ilnotiziario

Incidente via Salaria: scontro tra auto e un tir, che perde il carico di tronchi. Strada chiusa e traffico in tilt - Un incidente su via Salaria manda il traffico in tilt. Mercoledì, in tarda mattinata, intorno alle 12.20, all'altezza del chilometro 18+800 della via Salaria, fra Settebagni (uscita Gra/Diramazione ...ilmessaggero

Modifiche alla viabilitĂ per la 368/a Festa di Sant'Efisio - Per consentire lo svolgimento in sicurezza della 368/a Festa di Sant'Efisio in programma il 1 maggio 2024, il Comune di Cagliari ha adottato una serie di provvedimenti sulla viabilitĂ delle zone inter ...ansa