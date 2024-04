Traffico Roma del 24-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anularesostenuto tra laFiumicino e la diramazioneSud in interna Era ovviamente con le possibili tra la Trionfale la Prenestina in graduale aumento la circolazione sulle tratto laziale della A1 in direzione del Capoluogo Campano in particolare tra i video della A24 e lo svincolo di Ferentino sulla-napoli segnaliamo Inoltre un incidente tra Colleferro e lo svincolo di anagni-fiuggi sempre per chi è diretto a Napoli commenti maggiori nei quest’ultima ora sul lettera turbano della A24 in uscita daa ca’ dello stesso sulla tangenziale est in direzione stadio e su via del Foro Italico code a tratti tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va a San Giovanni ...