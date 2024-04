Traffico Roma del 24-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dell’autostrada del sole in graduale aumento ilin direzione del Capoluogo Campano in particolare tra la diramazioneSud Colleferro Maggiore attenzione su via Cristoforo Colombo dove c’è un incidente nel quest’ultima ora ha rallentato ulteriormente agli spostamenti tra via Di Mezzocammino all’incrocio con via di Acilia verso Ostia prudenza su via Salaria altezza km 18 in prossimità della Tenuta Santa Colomba a causa di un precedente incidente con mezzo pesante coinvolto ilin uscita daviene deviato sul raccordo autostradale della A1 città all’Eur da oggi 24 aprile fino al primo maggio in corso la prima edizione della festa del gusto e del Food italian style evento riservato all’arte ...