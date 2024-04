Traffico Roma del 24-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente stradale sulla A18 in uscita dala strada in quel tratto e al momento chiusa coinvolti due veicoli tra i quali un mezzo pesante che si è ribaltato e ha disperso il carico Intanto in via di Villa Betania sono terminati i lavori alla chiesa di via Piccolomini la viabilità è tornata regolare anche per il trasporto pubblico e stanotte la galleria pasa sarà chiusa per la seconda notte di lavori dalle 22 alle 6 la chiusura Si rende necessaria per consentire tecnici del dipartimento lavori pubblici di intervenire sulla turbina dell’impianto di ventilazione danneggiata lo scorso fine settimana In collaborazione con Luce Verde infomobilità